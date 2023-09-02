Белгородское село дважды подверглось атаке дронов ВСУ, повреждён объект связи
Губернатор Гладков: ВСУ дважды атаковали село в Белгородской области
ВСУ дважды обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области. Об атаке украинской стороны сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Противник дважды атаковал село взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА", — говорится в телеграм-канале губернатора.
Пострадавших в результате обстрела нет, однако оказались повреждены местные объекты: взрывной волной выбило стёкла и посекло фасад частного дома, а также повредило авто. Кроме того, есть повреждения на одном инфраструктурном объекте связи. В настоящее время на месте ЧП работают аварийные бригады и оперативные службы.
Сегодня утром уже была пресечена попытка украинской стороны открыть огонь по территории Белгородской области. Как заявили в Минобороны России, наши военные отразили атаку и уничтожили два беспилотника самолётного типа. О пострадавших не сообщалось.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин