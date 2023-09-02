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2 сентября, 10:49

Белгородское село дважды подверглось атаке дронов ВСУ, повреждён объект связи

Губернатор Гладков: ВСУ дважды атаковали село в Белгородской области

ВСУ дважды обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области. Об атаке украинской стороны сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Противник дважды атаковал село взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА", — говорится в телеграм-канале губернатора.

Пострадавших в результате обстрела нет, однако оказались повреждены местные объекты: взрывной волной выбило стёкла и посекло фасад частного дома, а также повредило авто. Кроме того, есть повреждения на одном инфраструктурном объекте связи. В настоящее время на месте ЧП работают аварийные бригады и оперативные службы.

ПВО сбила две воздушные цели над Белгородской областью

ПВО сбила две воздушные цели над Белгородской областью

Сегодня утром уже была пресечена попытка украинской стороны открыть огонь по территории Белгородской области. Как заявили в Минобороны России, наши военные отразили атаку и уничтожили два беспилотника самолётного типа. О пострадавших не сообщалось.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Николь Вербер
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