Белгородское село дважды подверглось атаке дронов ВСУ, повреждён объект связи

ВСУ дважды обстреляли село в Валуйском городском округе Белгородской области. Об атаке украинской стороны сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Долгое Валуйского городского округа. Противник дважды атаковал село взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА", — говорится в телеграм-канале губернатора.

Пострадавших в результате обстрела нет, однако оказались повреждены местные объекты: взрывной волной выбило стёкла и посекло фасад частного дома, а также повредило авто. Кроме того, есть повреждения на одном инфраструктурном объекте связи. В настоящее время на месте ЧП работают аварийные бригады и оперативные службы.