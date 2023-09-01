ПВО сбила две воздушные цели над Белгородской областью

Две воздушные цели сбиты в Корочанском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области вечером 1 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал глава области в телеграм-канале, добавив, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.