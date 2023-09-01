ПВО сбила две воздушные цели над Белгородской областью
Губернатор Гладков: Две воздушные цели сбиты над Белгородской областью
Две воздушные цели сбиты в Корочанском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области вечером 1 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал глава области в телеграм-канале, добавив, что, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Чуть ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО около 21:15 мск пресекли попытку атаки беспилотником самолётного типа Белгородской области. Украинский дрон был уничтожен в воздухе.
Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении вражеского беспилотника. Это был дрон-камикадзе "Бобёр". Фрагменты сбитого дрона разбросало в радиусе полутора километров в лесополосе вдалеке от жилых домов. Лайф публиковал фото с места. Также об атаке БПЛА утром 1 сентября сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Дрон атаковал атомград Курчатов. Повреждено нежилое здание, среди жителей пострадавших нет.
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