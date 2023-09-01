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1 сентября, 04:26

Собянин заявил об отражённой атаке беспилотника, летевшего к Москве

Утром 1 сентября силы ПВО в Подмосковье отразили атаку беспилотника, летевшего к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет", — написал градоначальник в телеграм-канале, уточнив, что на месте работают экстренные службы.

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А ранее Собянин заявил, что новые объекты ПВО для защиты Москвы возводятся за считаные недели. Он уточнил, что в этом году было сделано многое для повышения обороноспособности столицы.

Обложка ©

t.me / Мэр Москвы Сергей Собянин

Артур Лапсаков
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