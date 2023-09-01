Собянин заявил об отражённой атаке беспилотника, летевшего к Москве

Утром 1 сентября силы ПВО в Подмосковье отразили атаку беспилотника, летевшего к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня силами ПВО рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет", — написал градоначальник в телеграм-канале, уточнив, что на месте работают экстренные службы.