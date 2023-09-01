Во Внуково и Домодедово задержано по меньшей мере 46 рейсов, 20 отменены

Более 40 рейсов задержано и 20 отменено в московских аэропортах Внуково и Домодедово утром 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

Так, к 7:15 во Внуково задержано 18 рейсов и шесть отменено, в Домодедово задержано 28 рейсов, отменено — 14. По данным SHOT, в столичных воздушных гаванях объявлен план "Ковëр".