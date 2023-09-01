Во Внуково и Домодедово задержано по меньшей мере 46 рейсов, 20 отменены
Более 40 рейсов задержано и 20 отменено в московских аэропортах Внуково и Домодедово утром 1 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".
Так, к 7:15 во Внуково задержано 18 рейсов и шесть отменено, в Домодедово задержано 28 рейсов, отменено — 14. По данным SHOT, в столичных воздушных гаванях объявлен план "Ковëр".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Орле обустраивают аэропорт для перехвата дронов, летящих к столице. Там уже есть первый сбитый беспилотник.
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