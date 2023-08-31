Регион

Уведомления отключены

31 августа, 19:53

Собянин: Новые объекты ПВО для защиты Москвы возводятся за считаные недели

Москва по просьбе Минобороны за считаные недели возводит новые позиции противовоздушной обороны для защиты города от беспилотников и терактов. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в 2023 году было сделано многое для повышения обороноспособности Москвы. А когда Министерство обороны обратилось к городским властям с просьбой переустроить позиции ПВО, задача была выполнена в кратчайшие сроки, добавил он.

"Меня спросили: это надо сделать за месяц? Я говорю: за сутки. И на протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаём новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники", — сказал Собянин, выступая в рамках Дня работников комплекса городского хозяйства Москвы.

Собянин: В Орле обустраивают аэропорт для перехвата дронов, летящих к Москве

Собянин: В Орле обустраивают аэропорт для перехвата дронов, летящих к Москве

Также Собянин отметил высокий вклад коммунальщиков в восстановление Луганска и Донецка. Работники этой сферы вынуждены выполнять свои обязанности в экстремальных условиях, рискуя жизнью и здоровьем, добавил мэр.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Политика
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров