Собянин: Новые объекты ПВО для защиты Москвы возводятся за считаные недели

Москва по просьбе Минобороны за считаные недели возводит новые позиции противовоздушной обороны для защиты города от беспилотников и терактов. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в 2023 году было сделано многое для повышения обороноспособности Москвы. А когда Министерство обороны обратилось к городским властям с просьбой переустроить позиции ПВО, задача была выполнена в кратчайшие сроки, добавил он.

"Меня спросили: это надо сделать за месяц? Я говорю: за сутки. И на протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаём новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники", — сказал Собянин, выступая в рамках Дня работников комплекса городского хозяйства Москвы.