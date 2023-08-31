Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за восстановление Донецка и Луганска

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил работников столичной коммунальной сферы за вклад в восстановление Донецка и Луганска. Градоначальник отметил сложности, с которыми им регулярно приходится сталкиваться.

"Тысяча ваших коллег работает над восстановлением экономики, инженерных сетей, жилого сектора в Донецке, Луганске, и есть вещи, которые для такой работы считаются экстремальными... Вы работаете рядом с этими людьми, рискуя жизнью и здоровьем", — сказал он в ходе торжественного мероприятия в День работников комплекса городского хозяйства Москвы.

Глава города подчеркнул, что в том же Донецке, помимо обычной работы по подготовке к зиме, они за год заменили 13 тысяч окон, выбитых снарядами.

Собянин добавил, что руководители, а также жители Луганской и Донецкой народных республик попросили его поблагодарить коммунальщиков за проделанную работу.