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31 августа, 18:52

Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за восстановление Донецка и Луганска

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил работников столичной коммунальной сферы за вклад в восстановление Донецка и Луганска. Градоначальник отметил сложности, с которыми им регулярно приходится сталкиваться.

"Тысяча ваших коллег работает над восстановлением экономики, инженерных сетей, жилого сектора в Донецке, Луганске, и есть вещи, которые для такой работы считаются экстремальными... Вы работаете рядом с этими людьми, рискуя жизнью и здоровьем", сказал он в ходе торжественного мероприятия в День работников комплекса городского хозяйства Москвы.

Глава города подчеркнул, что в том же Донецке, помимо обычной работы по подготовке к зиме, они за год заменили 13 тысяч окон, выбитых снарядами.

Собянин добавил, что руководители, а также жители Луганской и Донецкой народных республик попросили его поблагодарить коммунальщиков за проделанную работу.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Матвей Константинов
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