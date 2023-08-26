Новый городской вокзал Нижегородская станет самым большим в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новый вокзал Нижегородская станет самым большим в Москве. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

"Строим московский городской вокзал Нижегородская. Он станет самым большим в Москве и свяжет сразу несколько транспортных артерий столицы: МЦК, Нижегородское направление ж/ д будущего МЦД-4, метро, в том числе БКЛ, Рязанский проспект, строящийся участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта", — написал он в телеграм-канале.

По словам городского главы, после открытия жителям ЮВАО станет удобнее добираться до работы и дома. На данный момент уже готов пассажирский терминал, между всеми видами транспорта предусмотрены пересадки, причём без необходимости выхода на улицу. Благоустройство прилегающей территории, добавил Собянин, закончат в четвёртом квартале текущего года.

Новый вокзал Нижегородская станет самым большим в Москве. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Новый вокзал Нижегородская станет самым большим в Москве. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин