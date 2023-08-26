Собянин: Новый вокзал Нижегородская станет самым большим в Москве
Новый городской вокзал Нижегородская станет самым большим в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Новый вокзал Нижегородская станет самым большим в Москве. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
"Строим московский городской вокзал Нижегородская. Он станет самым большим в Москве и свяжет сразу несколько транспортных артерий столицы: МЦК, Нижегородское направление ж/д будущего МЦД-4, метро, в том числе БКЛ, Рязанский проспект, строящийся участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта", — написал он в телеграм-канале.
По словам городского главы, после открытия жителям ЮВАО станет удобнее добираться до работы и дома. На данный момент уже готов пассажирский терминал, между всеми видами транспорта предусмотрены пересадки, причём без необходимости выхода на улицу. Благоустройство прилегающей территории, добавил Собянин, закончат в четвёртом квартале текущего года.
Новый вокзал Нижегородская станет самым большим в Москве. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Новый вокзал Нижегородская станет самым большим в Москве. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
А ранее Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал. Круизные лайнеры начали ходить из речной гавани в 30 городов России.
Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин