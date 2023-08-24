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24 августа, 14:47

Собянин на Московском урбанфоруме заявил о создании нового каркаса стационарной медпомощи

Собянин: В Москве строят около 1 млн кв.м многофункциональных медцентров

Московское здравоохранение — одно из самых лучших не только в России, но и во всём мире. И сегодня в столице формируется новый каркас стационарной медпомощи. Такое заявление в ходе деловой сессии Московского урбанистического форума сделал мэр города Сергей Собянин.

"Сегодня строится около одного миллиона квадратных метров многофункциональных центров — детских линий, инфекционных линий, онкологических. И в течение трёх-четырёх лет построим ещё один миллион квадратных метров", — приводит его слова агентство городских новостей "Москва".

Кроме того, в Москве в рамках программы модернизации поликлиник уже полностью реконструировано порядка 200 поликлиник, а в планах закончить работы ещё на 140 объектах.

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Ранее Собянин рассказал участникам Московского урбанфорума о планах развития столицы. Выступая в парке "Зарядье", он подчеркнул, что цель проекта "Москва" — сделать столицу самым лучшим городом мира.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Смирнов

Светлана Оперук
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