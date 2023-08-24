Собянин на Московском урбанфоруме заявил о создании нового каркаса стационарной медпомощи

Московское здравоохранение — одно из самых лучших не только в России, но и во всём мире. И сегодня в столице формируется новый каркас стационарной медпомощи. Такое заявление в ходе деловой сессии Московского урбанистического форума сделал мэр города Сергей Собянин.

"Сегодня строится около одного миллиона квадратных метров многофункциональных центров — детских линий, инфекционных линий, онкологических. И в течение трёх-четырёх лет построим ещё один миллион квадратных метров", — приводит его слова агентство городских новостей "Москва".

Кроме того, в Москве в рамках программы модернизации поликлиник уже полностью реконструировано порядка 200 поликлиник, а в планах закончить работы ещё на 140 объектах.