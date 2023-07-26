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25 июля, 21:57

Москвичам пообещали открытые бассейны с подогревом в каждом районе

Собянин: В каждом районе Москвы появятся открытые бассейны с подогревом

В каждом районе Москвы появится открытый бассейн с подогревом, пообещал мэр столицы Сергей Собянин. Планами по улучшению условий пляжного отдыха в столице он поделился на встрече с жителями Восточного административного округа.

Собянин напомнил, что в этом году на Северном речном вокзале в два раза возрос объём бассейнов с подогревом, а на юге города, в Нагатинской пойме, появилась самая большая в Европе пляжная зона с шестью открытыми бассейнами, вмещающими до трёх тысяч человек. В будущем в Москве планируется сделать открытые бассейны с подогревом в каждом районе и оборудовать пляжи на естественных водоёмах.

"Пять бассейнов запускаем в парках в ближайшее время, плюс Департамент жилищно-коммунального хозяйства запускает в следующем году около десяти таких бассейнов, и постепенно будем развивать, наращивать, чтобы переплюнуть Сочи, и Москва будет город-курорт", — заявил Собянин.

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Ранее Лайф писал, что на северо-востоке столицы до конца 2023 года появится два бассейна, тренажёрный зал и облагороженное уличное пространство.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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