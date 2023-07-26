Москвичам пообещали открытые бассейны с подогревом в каждом районе

В каждом районе Москвы появится открытый бассейн с подогревом, пообещал мэр столицы Сергей Собянин. Планами по улучшению условий пляжного отдыха в столице он поделился на встрече с жителями Восточного административного округа.

Собянин напомнил, что в этом году на Северном речном вокзале в два раза возрос объём бассейнов с подогревом, а на юге города, в Нагатинской пойме, появилась самая большая в Европе пляжная зона с шестью открытыми бассейнами, вмещающими до трёх тысяч человек. В будущем в Москве планируется сделать открытые бассейны с подогревом в каждом районе и оборудовать пляжи на естественных водоёмах.