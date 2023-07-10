"Желающих лезть в воду нет": Турист описал ситуацию в Адлере после залповых ливней и шторма

Из-за сильных ливней в районе краснодарского Адлера закрыли местные пляжи и даже бассейны при отелях, машины на подземных парковках стоят в воде. О последствиях непогоды в регионе рассказал газете "Петербургский дневник" турист из Северной столицы.

"В Адлере не переставая идёт дождь, ветер очень сильный, на море большие волны, поэтому пляжи закрыты. Желающих лезть в воду в такую погоду тоже нет. Сегодня закрыт даже бассейн в нашем отеле", — поделился собеседник.

Катастрофической ситуацию назвать нельзя, но подтопления повсеместно. По словам петербуржца, "подземные парковки затоплены, машины до середины колеса стоят в воде, но в целом всё в порядке".