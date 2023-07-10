"Желающих лезть в воду нет": Турист описал ситуацию в Адлере после залповых ливней и шторма
Из-за шторма и ливней в Адлере затопило парковки, закрыты пляжи и бассейны
Из-за сильных ливней в районе краснодарского Адлера закрыли местные пляжи и даже бассейны при отелях, машины на подземных парковках стоят в воде. О последствиях непогоды в регионе рассказал газете "Петербургский дневник" турист из Северной столицы.
"В Адлере не переставая идёт дождь, ветер очень сильный, на море большие волны, поэтому пляжи закрыты. Желающих лезть в воду в такую погоду тоже нет. Сегодня закрыт даже бассейн в нашем отеле", — поделился собеседник.
Катастрофической ситуацию назвать нельзя, но подтопления повсеместно. По словам петербуржца, "подземные парковки затоплены, машины до середины колеса стоят в воде, но в целом всё в порядке".
Непогода в Краснодарском крае бушует уже третий день, штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 11 июля. Высота волн в море достигает полутора метров. Мэр Сочи Копайгородский сообщал, что в пунктах временного размещения сейчас находятся 240 человек, но в целом ситуация под контролем.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов