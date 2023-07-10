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10 июля, 08:36

Мэр Сочи рассказал, как город переживает мощнейшие ливни

Мэр Сочи Копайгородский: В ПВР ФТ "Сириус" находятся 240 человек

<p>Последствия подтоплений в Сочи. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/12705?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Копайгородский</a></p>

Последствия подтоплений в Сочи. Обложка © Telegram / Алексей Копайгородский

В настоящее время 240 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) на федеральной территории "Сириус". В связи с подтоплениями из-за залповых ливней развёрнут оперативный штаб, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Сейчас 240 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все — жители Сириуса, оказываем всё необходимое содействие", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника.

Копайгородский добавил, что из-за ливней пострадало около 200 домов. Мониторинговые группы после инструктажа приступили к обходам территорий, чтобы понять, какая именно помощь нужна. Также сегодня утром к ликвидации последствий удара стихии дополнительно привлечено 150 человек. Непогода бушует уже третий день, но ситуация находится под контролем, отметил мэр. Купание в море по-прежнему запрещено, так как высота волн достигает полутора метров.

В Сочи работают тревожные сирены из-за мощнейших ливней, затопивших улицы

В Сочи работают тревожные сирены из-за мощнейших ливней, затопивших улицы

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 11 июля. Метеорологи прогнозируют дожди, град и ветер. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, есть угроза выхода рек из берегов. Ранее Лайф публиковал видео, как десять автомобилей смыло с дороги потоком воды.

Никита Никонов
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