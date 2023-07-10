Мэр Сочи рассказал, как город переживает мощнейшие ливни

В настоящее время 240 человек находятся в пунктах временного размещения (ПВР) на федеральной территории "Сириус". В связи с подтоплениями из-за залповых ливней развёрнут оперативный штаб, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"Сейчас 240 горожан из Хосты и Адлера находятся в пунктах временного размещения, почти все — жители Сириуса, оказываем всё необходимое содействие", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника.

Копайгородский добавил, что из-за ливней пострадало около 200 домов. Мониторинговые группы после инструктажа приступили к обходам территорий, чтобы понять, какая именно помощь нужна. Также сегодня утром к ликвидации последствий удара стихии дополнительно привлечено 150 человек. Непогода бушует уже третий день, но ситуация находится под контролем, отметил мэр. Купание в море по-прежнему запрещено, так как высота волн достигает полутора метров.