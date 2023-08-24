Собянин рассказал участникам Московского урбанфорума о планах развития столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных направлениях развития города в ходе деловой сессии Московского урбанистического форума. Выступая в парке "Зарядье", он подчеркнул, что цель проекта "Москва" — сделать столицу самым лучшим городом мира.
"Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся ещё сильнее. Наша сегодняшняя задача — это продолжать своё лидерство и, конечно, работать на победу", — сказал градоначальник.
Как отмечает агентство городских новостей "Москва", Собянин рассказал, что в рамках развития в столице будут строиться новые линии и станции метро, МЦД. Также завершается создание нового транспортного каркаса агломерации. В планах у власти создание качественной городской среды, развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы соцзащиты местных жителей. Вместе с тем развитие включает программу реновации жилья и промзон, а также цифровую трансформацию.
Ранее Сергей Собянин рассказал, как преобразится спорткомплекс "Олимпийский" к 2025 году. По словам мэра столицы, реконструкция сооружения по масштабам превосходит всё, что делалось раньше со спортивными объектами в Москве. После завершения работ в "Олимпийском" можно будет заниматься более чем 30 видами спорта.
ТАСС / Валерий Шарифулин