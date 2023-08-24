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24 августа, 12:16

Собянин рассказал участникам Московского урбанфорума о планах развития столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об основных направлениях развития города в ходе деловой сессии Московского урбанистического форума. Выступая в парке "Зарядье", он подчеркнул, что цель проекта "Москва" — сделать столицу самым лучшим городом мира.

"Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся ещё сильнее. Наша сегодняшняя задача — это продолжать своё лидерство и, конечно, работать на победу", — сказал градоначальник.

Как отмечает агентство городских новостей "Москва", Собянин рассказал, что в рамках развития в столице будут строиться новые линии и станции метро, МЦД. Также завершается создание нового транспортного каркаса агломерации. В планах у власти создание качественной городской среды, развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы соцзащиты местных жителей. Вместе с тем развитие включает программу реновации жилья и промзон, а также цифровую трансформацию.

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Ранее Сергей Собянин рассказал, как преобразится спорткомплекс "Олимпийский" к 2025 году. По словам мэра столицы, реконструкция сооружения по масштабам превосходит всё, что делалось раньше со спортивными объектами в Москве. После завершения работ в "Олимпийском" можно будет заниматься более чем 30 видами спорта.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Светлана Оперук
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