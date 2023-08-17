Путин и Собянин открыли третью линию Московских центральных диаметров

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли третий диаметр наземного метро столицы из Зеленограда в Раменское. Глава государства дал команду на запуск движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы. Видео © LIFE

По словам Собянина, благодаря запуску МЦД-3 ещё для трёх с половиной миллионов человек метро стало доступнее. Он отметил, что поездки по наземному городскому транспорту станут дешевле до 3,5 раза. Кроме того, пересадки с МЦД-3 на метро, МЦК и на другие диаметры будут бесплатными.

Напомним, МЦД — это железнодорожные линии, которые связывают Москву с ближайшим Подмосковьем. Они образуют единую транспортную систему с метрополитеном и Московским центральным кольцом (МЦК). МЦД-1 (Одинцово – Лобня) и МЦД-2 (Нахабино – Подольск) начали работать в ноябре 2019 года. Помимо открытия МЦД-3, в 2023 году планируют запустить МЦД-4.