Путин и Собянин 17 августа откроют движение по МЦД-3

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса" откроют пассажирское движение по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3). Как сообщила пресс-служба Кремля, мероприятие запланировано на четверг, 17 августа.

Путин и Собянин также ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры московского региона.

МЦД — это железнодорожные линии, связывающие Москву с ближайшим Подмосковьем. Они образуют единую транспортную систему с метрополитеном и Московским центральным кольцом (МЦК). В ноябре 2019 года начали работать МЦД-1 (Одинцово – Лобня) и МЦД-2 (Нахабино – Подольск). В 2023 году, помимо МЦД-3, планируется открытие МЦД-4. Это может произойти уже в сентябре. МЦД-3 — новая железнодорожная линия длиной 85 километров, которая соединит Зеленоград и Раменское. А вот четвёртый диаметр станет сквозным маршрутом, который пройдёт через столицу с запада на восток и соединит подмосковные Апрелевку и Железнодорожный.

После запуска МЦД-3 и МЦД-4 у жителей более 40 районов Москвы и нескольких городов Московской области появятся новые линии наземного метро, а станций МЦД станет уже более 140. Более чем на 50 из них можно будет пересесть на метро, МЦК и другие диаметры.