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17 августа, 08:00

Путин поручил рассмотреть идею создания международного кинокластера в Москве

Президент РФ Владимир Путин дал поручение рассмотреть возможность создания в Москве международного кинокластера. Это особая экономическая зона в сфере киноиндустрии. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Москвы рассмотреть вопросы о создании на территории города Москвы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии (Московского международного кинокластера)", — сказано в поручении.

Путин также поручил рассмотреть вопрос о специальных мерах поддержки резидентов этой особой экономической зоны. Сюда включены гранты, субсидии и налоговые льготы.

Путин поручил подготовить предложения по продвижению видеоигр РФ на рынки БРИКС

Путин поручил подготовить предложения по продвижению видеоигр РФ на рынки БРИКС

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в стране нужно увеличивать количество граждан, которые занимаются спортом и физкультурой.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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