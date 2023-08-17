Путин поручил рассмотреть идею создания международного кинокластера в Москве

Президент РФ Владимир Путин дал поручение рассмотреть возможность создания в Москве международного кинокластера. Это особая экономическая зона в сфере киноиндустрии. Поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Москвы рассмотреть вопросы о создании на территории города Москвы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии (Московского международного кинокластера)", — сказано в поручении.

Путин также поручил рассмотреть вопрос о специальных мерах поддержки резидентов этой особой экономической зоны. Сюда включены гранты, субсидии и налоговые льготы.