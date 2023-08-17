Путин поручил подготовить предложения по продвижению видеоигр РФ на рынки БРИКС

Правительство России, акционерное общество "Российский экспортный центр" и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" должны подготовить предложения по продвижению видеоигр РФ на иностранные рынки. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"Подготовить... и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения", — указывается в перечне поручений.

Как указывается на сайте Кремля, исполнить поручение необходимо до 30 сентября 2023 года.