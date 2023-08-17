Путин поручил подготовить предложения по продвижению видеоигр РФ на рынки БРИКС
Правительство России, акционерное общество "Российский экспортный центр" и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" должны подготовить предложения по продвижению видеоигр РФ на иностранные рынки. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.
"Подготовить... и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения", — указывается в перечне поручений.
Как указывается на сайте Кремля, исполнить поручение необходимо до 30 сентября 2023 года.
Ранее Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать развиваться, находить себя. По его словам, цель этого колоссального бизнеса — воспитывать в людях общечеловеческие ценности и "неквасной патриотизм".
ТАСС / Михаил Климентьев