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17 августа, 07:17

Путин поручил подготовить предложения по продвижению видеоигр РФ на рынки БРИКС

Правительство России, акционерное общество "Российский экспортный центр" и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" должны подготовить предложения по продвижению видеоигр РФ на иностранные рынки. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"Подготовить... и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского программного обеспечения", — указывается в перечне поручений.

Как указывается на сайте Кремля, исполнить поручение необходимо до 30 сентября 2023 года.

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Ранее Путин заявил, что компьютерные игры должны помогать развиваться, находить себя. По его словам, цель этого колоссального бизнеса — воспитывать в людях общечеловеческие ценности и "неквасной патриотизм".

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ТАСС / Михаил Климентьев

Светлана Оперук
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