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19 июля, 12:42

Путин: Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться

Президент РФ Владимир Путин считает, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, находить себя. Такое мнение он высказал на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".

В ходе дискуссии с одной из участниц встречи Путин отметил, что компьютерные игры — это колоссальный бизнес и он должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и "не квасной патриотизм".

"Игра, — то, чем вы занимаетесь, — это не игрушечное дело. <…> Это колоссальный бизнес, просто многомиллиардный", — заметил президент.

Он подчеркнул, что главное в этой сфере всё же не деньги. По его мнению, видеоигры должны быть на стыке искусства и образования.

"Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя. Должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова, — не квасного, а широкого с гуманитарной точки зрения, основательного", — сказал президент РФ.

Родителям предложили прививать полезные привычки детям через видеоигры

Родителям предложили прививать полезные привычки детям через видеоигры

Напомним, ранее Путин посетил центр "Зотов", где один из участников встречи предположил, что у главы государства вряд ли есть время для видеоигр в выходные. Путин в ответ на это пошутил, что играет в будни. Песков прокомментировал это высказывание главы государства.

Отметим также, что АНО "Россия – страна возможностей" была создана в 2018 году по инициативе самого президента РФ Владимира Путина. За пять лет участниками её проектов стали более 20 миллионов человек из всех регионов страны.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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    Комментарий

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    Игорьвчера в 16:32

    Эти сказки, Вы , осподин президент, бизнесу рассказывайте. Им выгодно делать игры на тему: насилие, кровь, порнуха. Отдали все на откуп бизнесу- вот и получаем моральных уродов.

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