Путин: Компьютерные игры должны помогать человеку развиваться

Президент РФ Владимир Путин считает, что компьютерные игры должны помогать человеку развиваться, находить себя. Такое мнение он высказал на заседании наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".

В ходе дискуссии с одной из участниц встречи Путин отметил, что компьютерные игры — это колоссальный бизнес и он должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и "не квасной патриотизм".

"Игра, — то, чем вы занимаетесь, — это не игрушечное дело. <…> Это колоссальный бизнес, просто многомиллиардный", — заметил президент.

Он подчеркнул, что главное в этой сфере всё же не деньги. По его мнению, видеоигры должны быть на стыке искусства и образования.

"Игра должна помогать человеку развиваться, помогать найти себя. Должна помогать воспитывать человека и в рамках общечеловеческих ценностей, и в рамках патриотизма, в хорошем смысле слова, — не квасного, а широкого с гуманитарной точки зрения, основательного", — сказал президент РФ.

Напомним, ранее Путин посетил центр "Зотов", где один из участников встречи предположил, что у главы государства вряд ли есть время для видеоигр в выходные. Путин в ответ на это пошутил, что играет в будни. Песков прокомментировал это высказывание главы государства.