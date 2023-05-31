Песков прокомментировал шутку Путина про компьютерные игры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, чтобы глава государства играл в компьютерные игры. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, он никогда не слышал подобного от российского лидера, пишет RT.