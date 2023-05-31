Песков прокомментировал шутку Путина про компьютерные игры
Песков: Мне неизвестно о том, чтобы президент играл в компьютерные игры
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, чтобы глава государства играл в компьютерные игры. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов.
По словам представителя Кремля, он никогда не слышал подобного от российского лидера, пишет RT.
30 мая Путин посетил центр "Зотов", где один из участников встречи предположил, что у главы государства вряд ли есть время для видеоигр в выходные дни. Путин в ответ на это пошутил, что играет в будни.
Как рассказывал Лайф, там же Путин отметил популярность таких российских проектов, как "Фиксики" и "Маша и Медведь".