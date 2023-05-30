"Снимем гриф секретности": Путин дал неожиданное обещание шеф-повару из Ялты
Путин пообещал повару рассекретить меню Черчилля на Ялтинской конференции
Шеф-повар одного из ресторанов Ялты Андрей Савенков рассказал президенту России Владимиру Путину, что пытается воссоздать меню Ялтинской конференции 1945 года по историческим документам Крыма. По словам кулинара, ему удалось практически точь-в-точь повторить рецепт блюд, которые подавали на той исторической судьбоносной встрече лидерам СССР, США и Великобритании.
Путин пообещал шеф-повару снять гриф секретности с меню на Ялтинской конференции. Видео © LIFE
"Хотел бы вам показать, как происходит сам процесс. Есть первоисточник. Вот, к примеру, Ялтинская конференция 1945 года. Наша команда воссоздала меню ко дню 75-летия данного события в нашем ресторане в Ялте. Тут есть и то, что подавали Рузвельту. Но в Юсуповском дворце, к сожалению, не смогли предоставить документ блюда Черчилля, так как он до сих пор под грифом "Секретно", поэтому нам пришлось отталкиваться от очерка шеф-повара Сталина", — рассказал Савенков.
В ответ на это Путин пообещал шеф-повару снять гриф "Секретно" с меню Черчилля.
"Договоримся: я вам этот секрет раскрою. Спрошу у коллеги, снимем гриф секретности. Что там скрывать?" — сказал российский лидер, чем немало удивил собеседника.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции. Основной массив материалов посвящён подготовке и ходу встречи лидеров трёх союзных государств — Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта.
Кадр из видео LIFE