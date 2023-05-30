"Снимем гриф секретности": Путин дал неожиданное обещание шеф-повару из Ялты

Шеф-повар одного из ресторанов Ялты Андрей Савенков рассказал президенту России Владимиру Путину, что пытается воссоздать меню Ялтинской конференции 1945 года по историческим документам Крыма. По словам кулинара, ему удалось практически точь-в-точь повторить рецепт блюд, которые подавали на той исторической судьбоносной встрече лидерам СССР, США и Великобритании.

"Хотел бы вам показать, как происходит сам процесс. Есть первоисточник. Вот, к примеру, Ялтинская конференция 1945 года. Наша команда воссоздала меню ко дню 75-летия данного события в нашем ресторане в Ялте. Тут есть и то, что подавали Рузвельту. Но в Юсуповском дворце, к сожалению, не смогли предоставить документ блюда Черчилля, так как он до сих пор под грифом "Секретно", поэтому нам пришлось отталкиваться от очерка шеф-повара Сталина", — рассказал Савенков.