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30 мая, 17:06

"Роскошный гардероб": Глава ассоциации байеров поделился с Лайфом мнением о стиле Путина

Глава ассоциации байеров Ростовщиков: У Путина лучшие консультанты по стилю

Президент международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков поделился с Лайфом мнением про стиль президента России Владимира Путина.

У президента роскошный гардероб, заявил президент Международной ассоциации байеров. Видео © LIFE

В целом наш собеседник охарактеризовал нынешний стиль Путина как роскошный и обратил внимание на то, что у президента "лучшие консультанты по стилю".

"У нашего президента роскошный гардероб. Я считаю, что он одевается согласно своему статусу, и я больше чем уверен, что у него лучшие консультанты по стилю", — сказал Ростовщиков.

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Напомним, 26 мая, в День российского предпринимательства, Путин провёл встречу с представителями "Деловой России". В ходе форума президент заявил, что российский бизнес активно осваивает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов.

Обложка ©

Кадр из видео LIFE

Александр Юнашев
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