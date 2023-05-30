"Роскошный гардероб": Глава ассоциации байеров поделился с Лайфом мнением о стиле Путина
Глава ассоциации байеров Ростовщиков: У Путина лучшие консультанты по стилю
Президент международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков поделился с Лайфом мнением про стиль президента России Владимира Путина.
У президента роскошный гардероб, заявил президент Международной ассоциации байеров. Видео © LIFE
В целом наш собеседник охарактеризовал нынешний стиль Путина как роскошный и обратил внимание на то, что у президента "лучшие консультанты по стилю".
"У нашего президента роскошный гардероб. Я считаю, что он одевается согласно своему статусу, и я больше чем уверен, что у него лучшие консультанты по стилю", — сказал Ростовщиков.
Напомним, 26 мая, в День российского предпринимательства, Путин провёл встречу с представителями "Деловой России". В ходе форума президент заявил, что российский бизнес активно осваивает ниши, освободившиеся после ухода зарубежных брендов.
Кадр из видео LIFE