Регион

Уведомления отключены

21 мая, 13:52

Путин пошутил о бороде Кадырова

Зарубин показал неожиданный диалог Путина и Кадырова

Президент России Владимир Путин в шутку отметил новые объёмы бороды главы Чечни Рамзана Кадырова. Забавный диалог двух политиков показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Отрывок из программы опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Путин пошутил про бороду Кадырова. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Рамзан Ахматович, у вас борода стала побольше", — заметил Путин перед началом заседания руководителей регионов Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске.

Кадыров, видимо, не ожидал такого начала разговора, из-за чего слегка растерялся и признался, что отпускает её. В ответ глава государства заверил, что у него "всегда всё на контроле".

Кадыров опубликовал фото "великолепной семёрки" Путина

Кадыров опубликовал фото "великолепной семёрки" Путина

Ранее Лайф рассказывал, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров доложил об успехах чеченских подразделений, которые участвуют в специальной военной операции, а также об их успехах, оснащённости и боевой подготовке.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Николь Вербер
  • Новости
  • Путин
  • Рамзан Кадыров
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров