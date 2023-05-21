Путин пошутил о бороде Кадырова

Президент России Владимир Путин в шутку отметил новые объёмы бороды главы Чечни Рамзана Кадырова. Забавный диалог двух политиков показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". Отрывок из программы опубликовал журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Путин пошутил про бороду Кадырова. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

"Рамзан Ахматович, у вас борода стала побольше", — заметил Путин перед началом заседания руководителей регионов Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске.

Кадыров, видимо, не ожидал такого начала разговора, из-за чего слегка растерялся и признался, что отпускает её. В ответ глава государства заверил, что у него "всегда всё на контроле".