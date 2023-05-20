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20 мая, 10:05

Кадыров опубликовал фото "великолепной семёрки" Путина

Кадыров написал, что главы регионов СКФО приняли санкции против G7

<p>Главы регионов Северо-Кавказского федерального округа. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/RKadyrov_95/3641" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RKadyrov_95</a></p>

Главы регионов Северо-Кавказского федерального округа. Обложка © t.me / RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал фото с руководителями регионов Северо-Кавказского федерального округа. Он с иронией указал, что на встрече был принят пакет санкций СКФО против стран, входящих в G7.

"Слышал, что на встрече G7 объявили о каких-то новых санкциях... У нас есть своя "семёрка" — Северо-Кавказская. Накануне на встрече глав семи субъектов принят полнообъёмный пакет санкций СКФО против враждебных стран G7, их лидеров, партнёров и сообщников", — написал Кадыров в телеграм-канале.

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Как добавил глава Чечни, ограничения не коснулись только президента Украины Владимира Зеленского.

"Эта никчёмная личность сама и есть наш санкционный инструмент наказания, который мы единогласно передаём странам G7 в качестве меры экономического обременения", — подчеркнул Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал выступление главы государства Владимира Путина в Пятигорске. По его оценке, оно было содержательным и интересным.

Иван Косицын
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