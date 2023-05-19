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19 мая, 17:38

"Великолепная семёрка" Путина: Президент России собрал настоящий саммит на фоне встречи G7 в Японии

Путин останется в Пятигорске ещё на день для встречи с главами регионов Кавказа

Президент РФ Владимир Путин после сегодняшнего заседания Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске останется в этом городе ещё на один день. Об этом рассказал источник Лайфа.

По его словам, глава государства будет проводить там встречи с лидерами кавказских регионов России, уже провёл совещание с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Президент, в целом, собрал там настоящую "большую семёрку" на фоне саммита G7 в Японии. Он сделал фото с участниками совещания "в пику" съезду лидеров семи государств в Стране восходящего солнца.

А ещё источник Лайфа прокомментировал сегодняшее высказывание Путина про "недоумков – противников России". Как отметил наш собеседник, президент элегантно процитировал известный анекдот, где фигурирует гораздо более крепкое слово на букву "м".

Путин: Противники России даже на конкурсе недоумков заняли бы второе место

Путин: Противники России даже на конкурсе недоумков заняли бы второе место

"Но нужно понимать, что Путин говорил о тех, у кого неонацистское мышление. И если кто-то принял на себя обиду, то он соглашается с тем, что у него это неонацистское мышление есть. А если не приходится говорить о неонацистском мышлении, то нечего и обижаться на эти слова о недоумках", — заключил собеседник Лайфа.

Напомним, что сегодня на заседании в Пятигорске Путин заявил, что Запад рассчитывал на крах экономики России из-за санкций, однако этого не произошло, так как фундаментальные основы стабильности РФ гораздо прочнее, чем кто-то раньше думал. А ещё он иронично назвал антироссийские собрания в Праге встречами "с пивом и шпикачками".

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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