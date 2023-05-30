Путин отметил мировую популярность мультсериала "Маша и Медведь"

Президент РФ Владимир Путин во время визита в конструктивное пространство "Зотов" в Москве пообщался с главой "Союзмультфильма" Юлианой Слащёвой и отметил популярность таких российских проектов, как "Фиксики" и "Маша и Медведь".

Владимир Путин отметил популярность мультсериала "Маша и Медведь". Видео © LIFE

"Маша и Медведь", по-моему, во всём мире смотрят", — сказал глава государства, на что получил утвердительный ответ.

В беседе с Лайфом руководитель "Союзмультфильма" предположила, что президент знает о популярных российских мультсериалах от своих внуков.

Юлиана Слащёва рассказала о встрече с Путиным и новых проектах "Союзмультфильма". Видео © LIFE

"Я уверена, что он знает об этом от своих внуков. И так как целое поколение выросло на "Смешариках", на "Фиксиках", на мультфильмах "Союзмультфильма", на "Маше и Медведе", конечно, все, у кого есть дети и внуки, их знают", — отметила собеседница Лайфа.

Юлиана Слащёва предположила, что российский мультфильм "Маша и Медведь" стал популярным во всём мире, поскольку авторы проекта смогли найти правильное воплощение некоего "заложенного конфликта" между взрослым и ребёнком.

Она также добавила, что "Союзмультфильм" разрабатывает много новых проектов, некоторые из них выпустят уже в ближайшее время. Причём это будут как оригинальные сценарии, так и идеи, которые уже были в советской анимации. В частности, планируется большое кино по "Простоквашину", "Ну, погоди!" и "Винни Пуху".