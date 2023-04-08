Названы лучшие российские мультфильмы года

В Москве вручили национальную анимационную премию "Икар". Церемония прошла в столичном театре "Школа современной пьесы" в День российской анимации. Мультфильм "Финник" режиссёра Дениса Чернова был награждён в номинации "Полный метр". А лучшим короткометражным анимационным фильмом был признан "Подсолнух" Натальи Черновой.

Лучшим эпизодом стала серия "Сосульки" из мультсериала "Маленькие лесные истории" от режиссёра Вероники Фёдоровой. Премию за лучшую режиссуру получила Варя Яковлева за работу "Ванлав". А сценаристы мультфильма "Чужой хлеб" Вадим Михайлов и Андрей Бахурин победили в номинации "Сценарий".

"Премия "Икар" важна тем, что она отражает нашу внутреннюю кухню. Это поощрение отдельных профессионалов, кто занят внутри анимационного производства, в котором суммарно занято около 40 различных профессий", — заявил ТАСС гендиректор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

Он также добавил, что надеется на превращение "Икара" в рупор анимационной отрасли. Ведь любая премия и фестиваль — это метод показать аудитории, что подобные фильмы существуют и заслуживают внимания.