Новый "Ну, погоди!" стал одним из самых кассовых мультфильмов в Болгарии
Мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" вошёл в топ-10 самых кассовых мультфильмов в Болгарии
Мультсериал "Ну, погоди! Каникулы" производства киностудии "Союзмультфильм" вошёл в топ-10 самых кассовых мультфильмов в Болгарии за полгода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Сборник-альманах "Ну, погоди! Каникулы" собрал свыше 91 тысячи евро в ходе проката в Болгарии. Такой результат вывел мультсериал в топ-10 самых кассовых анимационных картин страны за последние шесть месяцев", — отметили в пресс-службе.
Премьера мультсериала в Болгарии состоялась в конце прошлого года. Среди всех анимационных проектов, в том числе полнометражных, российский мультик занял шестое место. Генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская сообщила, что в ближайшем будущем "Ну, погоди! Каникулы" покажут на болгарском кабельном канале Super Toons TV.
Первая серия мультсериала вышла 17 декабря 2021 года. Картина создавалась в 3D с элементами 2D и рассчитана на детей в возрасте от шести до восьми лет. Всего мультсериал состоит из 13 эпизодов. Его сняли в жанре бездиалоговой гэговой комедии.
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"Ну, погоди! Каникулы". Режиссёры Андрей Жидков, Максим Волков, Алексей Игнатов, сценаристы Олег Козырев, Вячеслав Благодарский, Евгений Еремеев / "Кинопоиск"