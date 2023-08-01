VK Play перезапускает крупнейшую киберспортивную арену в России

Многофункциональная киберспортивная и ивент-площадка Yota Arena теперь получила называние "VK Play арена". Деталями ребрендинга поделился с Лайфом гендиректор VK Play Василий Магурян.

"Мы рады тому, что платформа VK Play, созданная для поклонников видеоигр, стриминга и киберспорта, теперь сможет объединять людей не только онлайн. За годы своего существования арена стала знаковой точкой для дружеского сбора единомышленников, и эта миссия полностью совпадает с нашими задачами", — сказал Магурян.

В обновлённом здании изменится фасад и внутреннее пространство в фирменном стиле VK Play. На площади пять тысяч квадратных метров появятся брендированные зоны игровой платформы.

В арене для посетителей открыты компьютерный клуб и ивент-площадка вместимостью более 1000 человек с VIP-помещениями, которая будет принимать киберспортивные турниры, отраслевые конференции, а также другие мероприятия VK Play и его партнёров.