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1 августа, 09:20

VK Play перезапускает крупнейшую киберспортивную арену в России

<p>"VK Play арена". Фото © VK Play</p>

"VK Play арена". Фото © VK Play

Многофункциональная киберспортивная и ивент-площадка Yota Arena теперь получила называние "VK Play арена". Деталями ребрендинга поделился с Лайфом гендиректор VK Play Василий Магурян.

"Мы рады тому, что платформа VK Play, созданная для поклонников видеоигр, стриминга и киберспорта, теперь сможет объединять людей не только онлайн. За годы своего существования арена стала знаковой точкой для дружеского сбора единомышленников, и эта миссия полностью совпадает с нашими задачами", — сказал Магурян.

В обновлённом здании изменится фасад и внутреннее пространство в фирменном стиле VK Play. На площади пять тысяч квадратных метров появятся брендированные зоны игровой платформы.

В арене для посетителей открыты компьютерный клуб и ивент-площадка вместимостью более 1000 человек с VIP-помещениями, которая будет принимать киберспортивные турниры, отраслевые конференции, а также другие мероприятия VK Play и его партнёров.

"Гигарама" в деталях показала прошедший VK Fest, и на снимке можно отметить себя

"Гигарама" в деталях показала прошедший VK Fest, и на снимке можно отметить себя

Ранее сообщалось, что VK займётся развитием квантовых вычислений с помощью облачной платформы. При этом для развития квантовых технологий требуется мощная инфраструктура и высокая скорость работы IT-систем.

Татьяна Миссуми
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