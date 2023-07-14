VK займётся развитием квантовых вычислений с помощью облачной платформы

Российский квантовый центр и VK подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщается в пресс-релизе VK.

"Российский квантовый центр и VK подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнёры планируют ускорить развитие квантовых вычислений с помощью облачной платформы VK Cloud. Первые эксперименты уже позволили решить часть технологических и инфраструктурных задач и провести вычисления с рекордными для России показателями", — говорится в сообщении.

Во VK добавили, что среди основных направлений сотрудничества — формирование облачной среды, которая поможет ускорить инновации в области квантовых вычислений. В частности, речь идёт о построении квантового компьютера в облачном доступе и запуске на нём ключевых квантовых алгоритмов в режиме реального времени. Облачная платформа позволит исследователям и бизнес-пользователям получить доступ к квантовым вычислениям, а также послужит основой для обучения нового поколения разработчиков, работающих с квантовыми технологиями для решения прикладных задач.

"Квантовые вычисления могут дать бизнесу принципиально новые возможности при решении сложных задач из области оптимизации, моделирования и обработки данных... Наша команда занимается созданием квантовых алгоритмов, эмуляторов квантовых компьютеров и инструментов работы с ними. Стратегическое партнёрство с VK — это возможность сделать наши разработки на шаг ближе к конечному потребителю", — заявил руководитель научной группы "Квантовые информационные технологии" Российского квантового центра Алексей Фёдоров.

В свою очередь управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев отметил, что развитие квантовых технологий требует мощной инфраструктуры и высокой скорости работы IT-систем.

"Чтобы сделать технологии нового поколения доступными широкой аудитории, важно обеспечить их надёжность и простое управление процессами. В облаке эти задачи уже решены за счёт отказоустойчивых высокодоступных сервисов, инструментов и мер безопасности, а также публичного облачного API, с которым могут работать пользователи", — сказал Гонтарев.