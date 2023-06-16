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16 июня, 12:36

МКБ и VK договорились о сотрудничестве в сфере финтеха на ПМЭФ

Московский кредитный банк (МКБ) и VK договорились о развитии стратегического сотрудничества в сфере информационных технологий. Соответствующий меморандум компании заключили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как выяснил Лайф, партнёры планируют совместно разрабатывать, внедрять и продвигать цифровые продукты вроде "умных" ассистентов на базе искусственного интеллекта или ML-сервисов предиктивной аналитики. Инфраструктурные, платформенные облачные решения и ПО для бизнеса — тоже в планах по совместной работе.

"Росбанк" и VK подписали меморандум о сотрудничестве на полях ПМЭФ

"Росбанк" и VK подписали меморандум о сотрудничестве на полях ПМЭФ

Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Программа форума состоит из пяти блоков, а главная тема мероприятия — "Суверенное развитие — основа справедливого мира". Сегодня, 16 июня, Владимир Путин выступит на пленарной сессии.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Алексей Берковиц
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