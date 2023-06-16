МКБ и VK договорились о сотрудничестве в сфере финтеха на ПМЭФ
Московский кредитный банк (МКБ) и VK договорились о развитии стратегического сотрудничества в сфере информационных технологий. Соответствующий меморандум компании заключили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как выяснил Лайф, партнёры планируют совместно разрабатывать, внедрять и продвигать цифровые продукты вроде "умных" ассистентов на базе искусственного интеллекта или ML-сервисов предиктивной аналитики. Инфраструктурные, платформенные облачные решения и ПО для бизнеса — тоже в планах по совместной работе.
Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Программа форума состоит из пяти блоков, а главная тема мероприятия — "Суверенное развитие — основа справедливого мира". Сегодня, 16 июня, Владимир Путин выступит на пленарной сессии.
ТАСС / Сергей Бобылев