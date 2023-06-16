МКБ и VK договорились о сотрудничестве в сфере финтеха на ПМЭФ

Московский кредитный банк (МКБ) и VK договорились о развитии стратегического сотрудничества в сфере информационных технологий. Соответствующий меморандум компании заключили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как выяснил Лайф, партнёры планируют совместно разрабатывать, внедрять и продвигать цифровые продукты вроде "умных" ассистентов на базе искусственного интеллекта или ML-сервисов предиктивной аналитики. Инфраструктурные, платформенные облачные решения и ПО для бизнеса — тоже в планах по совместной работе.