"Росбанк" и VK подписали меморандум о сотрудничестве на полях ПМЭФ
"Росбанк" и VK договорились о совместном развитии, внедрении и продвижении сервисов, а также об обмене экспертизой в области IT. Компании подписали меморандум о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Первым этапом партнёрства, как выяснил Лайф, станет внедрение платформы корпоративных коммуникаций. Она призвана упростить взаимодействие между сотрудниками банка. Пилот по внедрению VK Teams в команде "Росбанка" уже провели и сочли успешным. Следующий этап — развитие облачных сервисов и технологий для хранения, обработки и аналитики данных. И у "Росбанка", и у VK есть солидный опыт создания уникальных диджитал-продуктов, которые широко востребованы потребителями в нашей стране. В обеих компаниях не сомневаются, что их сотрудничество будет эффективным и плодотворным.
"Финансовый сектор — один из лидеров внедрения технологических решений на российском рынке. VK, как технологический игрок, инвестирует в разработку корпоративных решений, в том числе для банковской сферы. Совместно с "Росбанком" мы намерены развивать актуальные цифровые продукты, которые обеспечат эффективное и комфортное взаимодействие сотрудников, бизнеса и пользователей", — прокомментировал генеральный директор VK Владимир Кириенко.
Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Программа форума состоит из пяти блоков, а главная тема мероприятия — "Суверенное развитие — основа справедливого мира". Сегодня, 16 июня, Владимир Путин выступит на пленарной сессии. По словам Дмитрия Пескова, его речь будет объёмной, а её окончательный вариант знает только сам президент.
ТАСС / Виктория Виатрис