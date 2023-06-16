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16 июня, 11:30

"Росбанк" и VK подписали меморандум о сотрудничестве на полях ПМЭФ

"Росбанк" и VK договорились о совместном развитии, внедрении и продвижении сервисов, а также об обмене экспертизой в области IT. Компании подписали меморандум о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Первым этапом партнёрства, как выяснил Лайф, станет внедрение платформы корпоративных коммуникаций. Она призвана упростить взаимодействие между сотрудниками банка. Пилот по внедрению VK Teams в команде "Росбанка" уже провели и сочли успешным. Следующий этап — развитие облачных сервисов и технологий для хранения, обработки и аналитики данных. И у "Росбанка", и у VK есть солидный опыт создания уникальных диджитал-продуктов, которые широко востребованы потребителями в нашей стране. В обеих компаниях не сомневаются, что их сотрудничество будет эффективным и плодотворным.

"Финансовый сектор — один из лидеров внедрения технологических решений на российском рынке. VK, как технологический игрок, инвестирует в разработку корпоративных решений, в том числе для банковской сферы. Совместно с "Росбанком" мы намерены развивать актуальные цифровые продукты, которые обеспечат эффективное и комфортное взаимодействие сотрудников, бизнеса и пользователей", — прокомментировал генеральный директор VK Владимир Кириенко.

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Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Программа форума состоит из пяти блоков, а главная тема мероприятия — "Суверенное развитие — основа справедливого мира". Сегодня, 16 июня, Владимир Путин выступит на пленарной сессии. По словам Дмитрия Пескова, его речь будет объёмной, а её окончательный вариант знает только сам президент.

Обложка ©

ТАСС / Виктория Виатрис

Алексей Берковиц
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