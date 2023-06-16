"Росбанк" и VK подписали меморандум о сотрудничестве на полях ПМЭФ

"Росбанк" и VK договорились о совместном развитии, внедрении и продвижении сервисов, а также об обмене экспертизой в области IT. Компании подписали меморандум о сотрудничестве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Первым этапом партнёрства, как выяснил Лайф, станет внедрение платформы корпоративных коммуникаций. Она призвана упростить взаимодействие между сотрудниками банка. Пилот по внедрению VK Teams в команде "Росбанка" уже провели и сочли успешным. Следующий этап — развитие облачных сервисов и технологий для хранения, обработки и аналитики данных. И у "Росбанка", и у VK есть солидный опыт создания уникальных диджитал-продуктов, которые широко востребованы потребителями в нашей стране. В обеих компаниях не сомневаются, что их сотрудничество будет эффективным и плодотворным.