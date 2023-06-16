Лайф отыскал на ПМЭФ настоящего пирата и спросил, кого он собирается взять на абордаж

Художник-урбанист Олег Лукьянов стал настоящей звездой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) благодаря своему образу. Его деловой костюм и белую рубашку дополнила пиратская треуголка. Дополнительные штрихи к портрету — густая борода и хитрый прищур — превратили художника в капитана Джека Воробья. Правда, сам он поправляет собеседников: "Не капитан, а кадровый майор-артиллерист Лукьянов". Конечно, в свободное от перформансов время.

Художник-урбанист Лукьянов пришёл на ПМФЭ в пиратской треуголке. Видео © LIFE

"У нас большая команда уличных художников, которые занимаются национальным патриотическим проектом под названием "Стены нашей памяти". И мы транслируем нашу историю, красивые и важные вещи через формат монументального искусства", — прокомментировал свой внешний вид собеседник Лайфа.