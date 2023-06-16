Регион

Уведомления отключены

16 июня, 10:25

Лайф отыскал на ПМЭФ настоящего пирата и спросил, кого он собирается взять на абордаж

Художник-урбанист Лукьянов пришёл на ПМФЭ в пиратской треуголке

Художник-урбанист Олег Лукьянов стал настоящей звездой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) благодаря своему образу. Его деловой костюм и белую рубашку дополнила пиратская треуголка. Дополнительные штрихи к портрету — густая борода и хитрый прищур — превратили художника в капитана Джека Воробья. Правда, сам он поправляет собеседников: "Не капитан, а кадровый майор-артиллерист Лукьянов". Конечно, в свободное от перформансов время.

Художник-урбанист Лукьянов пришёл на ПМФЭ в пиратской треуголке. Видео © LIFE

"У нас большая команда уличных художников, которые занимаются национальным патриотическим проектом под названием "Стены нашей памяти". И мы транслируем нашу историю, красивые и важные вещи через формат монументального искусства", — прокомментировал свой внешний вид собеседник Лайфа.

По словам Лукьянова, пиратская треуголка позволяет ему со всей ответственностью утверждать, что они с командой "берут стены на абордаж".

Напомним, ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Программа форума состоит из пяти блоков, а главная тема мероприятия — "Суверенное развитие — основа справедливого мира". Сегодня, 16 июня, Владимир Путин выступит на пленарной сессии. По словам Дмитрия Пескова, его речь будет объёмной, а её окончательный вариант знает только сам президент.

Обложка ©

LIFE

Марина Калегина
  • Новости
  • ПМЭФ
  • Культура

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров