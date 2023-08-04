Собянин рассказал, как преобразится спорткомплекс "Олимпийский" к 2025 году

Реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" по масштабам превосходит всё, что делалось раньше со спортивными объектами в Москве. Завершить работы планируется в 2025 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сейчас "Олимпийский" готов почти наполовину. На Олимпийском проспекте откроется настоящий город спорта, культуры и здорового образа жизни. Это будет один из самых уникальных и привлекательных центров для москвичей и гостей столицы", — написал он в телеграм-канале.

Собянин напомнил, что к середине 2010-х годов из-за сильного износа конструкций спорткомплекс перестал соответствовать нормам безопасности. Было решено обновить его за счёт частных инвестиций, поэтому сейчас объект переживает второе рождение, подчеркнул градоначальник.

Он также уточнил, что в спорткомплексе вместо двух сооружений появятся четыре: арена, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы, а также малый концертный зал. При этом первые три будут объединены системой переходов, чтобы посетителям не надо было выходить на улицу. В "Олимпийском" можно будет заниматься более чем тремя десятками видов спорта.