Регион

Уведомления отключены

4 августа, 13:14

Собянин рассказал, как преобразится спорткомплекс "Олимпийский" к 2025 году

<p>Проект обновления спорткомплекса "Олимпийский". Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин</p>

Проект обновления спорткомплекса "Олимпийский". Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" по масштабам превосходит всё, что делалось раньше со спортивными объектами в Москве. Завершить работы планируется в 2025 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сейчас "Олимпийский" готов почти наполовину. На Олимпийском проспекте откроется настоящий город спорта, культуры и здорового образа жизни. Это будет один из самых уникальных и привлекательных центров для москвичей и гостей столицы", — написал он в телеграм-канале.

Собянин напомнил, что к середине 2010-х годов из-за сильного износа конструкций спорткомплекс перестал соответствовать нормам безопасности. Было решено обновить его за счёт частных инвестиций, поэтому сейчас объект переживает второе рождение, подчеркнул градоначальник.

Он также уточнил, что в спорткомплексе вместо двух сооружений появятся четыре: арена, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы, а также малый концертный зал. При этом первые три будут объединены системой переходов, чтобы посетителям не надо было выходить на улицу. В "Олимпийском" можно будет заниматься более чем тремя десятками видов спорта.

Москва готовится открыть МЦД-4

Москва готовится открыть МЦД-4

Ранее Собянин заявил, что в каждом районе Москвы появятся открытые бассейны с подогревом. Планами по улучшению условий пляжного отдыха в столице он поделился на встрече с жителями Восточного административного округа.

Никита Осипов
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Региональные власти
  • Общество
  • Политика
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров