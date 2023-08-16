Собянин назвал число москвичей, участвующих в СВО

Около 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, из этого числа около половины — мобилизованные, примерно столько же — контрактники, а самая малая часть состоит из профессиональных военных.

Как уточнил Собянин, по частичной мобилизации из столицы ушло около 20 тысяч человек. Примерно столько же уехало контрактников и добровольцев.

"Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва — это ещё и военный город, но я думаю, что не менее пяти тысяч. То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО", — сказал Собянин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".