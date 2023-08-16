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Опубликовано 16 августа 2023, 16:24
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Собянин назвал число москвичей, участвующих в СВО

Собянин: Около 45 тысяч москвичей воюют в зоне спецоперации

Около 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, из этого числа около половины — мобилизованные, примерно столько же — контрактники, а самая малая часть состоит из профессиональных военных.

Как уточнил Собянин, по частичной мобилизации из столицы ушло около 20 тысяч человек. Примерно столько же уехало контрактников и добровольцев.

"Я не знаю, сколько профессиональных военных ушло, потому что Москва — это ещё и военный город, но я думаю, что не менее пяти тысяч. То есть 45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО", — сказал Собянин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".

В Минобороны отметили рост числа добровольцев, желающих защищать страну
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль получает доклады об увеличении количества контрактников в рядах ВС РФ.

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ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова
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