Власти Москвы по запросу Министерства обороны в состоянии за сутки оборудовать новые позиции противовоздушной обороны, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в прошлом году была построена "самая большая, самая мощная линия обороны для наших военных", находящихся в зоне проведения СВО.

"В этом году мы многое сделали для обороны Москвы от беспилотников, от попыток терактов, которые предпринимают украинские власти практически ежедневно", — сказал политик в ходе Дня работников Комплекса городского хозяйства Москвы.

Собянин добавил, что, когда Минобороны обратилось к властям Москвы по поводу устройства позиций ПВО, возник вопрос о сроках выполнения работы. Эти работы должны были быть выполнены за сутки. С тех пор на протяжении последних нескольких месяцев создание новых объектов ПВО соблюдается в эти сжатые временные рамки.

"Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники", — отметил он.

Так, например, в Орле ещё не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как "уже позавчера один из вертолётов сбил беспилотник, который летел в сторону Москвы". Мэр столицы поблагодарил коммунальщиков за эту работу, от которой "во многом зависит безопасность москвичей".