Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве беспилотника

Силами противовоздушной обороны в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", — написал он в телеграм-канале.