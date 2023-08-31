Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве беспилотника
Собянин: В Воскресенском районе силами ПВО уничтожен летевший к Москве беспилотник
Силами противовоздушной обороны в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", — написал он в телеграм-канале.
Днём ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Рузском районе Подмосковья. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.
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