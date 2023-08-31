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31 августа, 04:47

Собянин сообщил об отражении атаки летевшего к Москве беспилотника

Собянин: В Воскресенском районе силами ПВО уничтожен летевший к Москве беспилотник

Силами противовоздушной обороны в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Сегодня силами ПВО в Воскресенском районе уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", — написал он в телеграм-канале.

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Днём ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Рузском районе Подмосковья. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

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Getty Images / NiseriN

Оксана Попова
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