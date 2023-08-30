Минобороны отчиталось о пресечении атаки дронов над Брянской областью и Крымом

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, а также крылатую ракету в небе над Крымом. О пресечении атаки киевского режима отчиталось Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве заявили, что попытка атаковать объекты на территории России со стороны Украины была осуществлена вечером 30 августа.