Минобороны отчиталось о пресечении атаки дронов над Брянской областью и Крымом
МО РФ: Силы ПВО перехватили два дрона над Брянской областью и ракету над Крымом
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью, а также крылатую ракету в небе над Крымом. О пресечении атаки киевского режима отчиталось Министерство обороны РФ.
В военном ведомстве заявили, что попытка атаковать объекты на территории России со стороны Украины была осуществлена вечером 30 августа.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Брянской области. Над территорией Республики Крым дежурными средствами ПВО уничтожена украинская ракета", — сказано в сообщении.
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