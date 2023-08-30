Два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню, атака пресечена российскими силами ПВО. Точное местоположение телебашни он не уточнил.

"Ещё одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны РФ. Два беспилотника пытались атаковать телебашню", — написал глава региона в телеграм-канале.