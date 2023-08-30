Два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню в Брянской области
Богомаз: Сбиты два дрона ВСУ, пытавшихся атаковать телебашню в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню, атака пресечена российскими силами ПВО. Точное местоположение телебашни он не уточнил.
"Ещё одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны РФ. Два беспилотника пытались атаковать телебашню", — написал глава региона в телеграм-канале.
По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет. Возгорание в районе сбитых беспилотников ликвидировано. На месте инцидента сейчас работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили три украинских дрона, которыми Киев попытался атаковать территорию Брянской области. Это произошло в ночь на 30 августа. Позднее стало известно, что в Брянске после атаки беспилотника загорелось административное здание.
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