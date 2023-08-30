В Калужской области беспилотник попал в резервуар для нефтепродуктов

В ночь на 30 августа силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолётного типа на территории Сухиничского района Калужской области. Как уточнил в телеграм-канале глава региона Владислав Шапша, ещё один дрон попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов.

"Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома", — сообщил губернатор.

Помимо этого, по словам Шапши, в Дзержинском районе один БПЛА попал в пустой бак для хранения нефтепродуктов. Пожарные быстро справились с возникшим возгоранием и потушили его. Пострадавших нет.