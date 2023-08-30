В Брянске после атаки беспилотника загорелось административное здание

В Советском районе Брянска в результате атаки украинского беспилотника произошло возгорание административного здания. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания", — написал он в телеграм-канале.