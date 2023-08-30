В Брянске после атаки беспилотника загорелось административное здание
Богомаз: В Брянске после атаки беспилотника загорелось административное здание
В Советском районе Брянска в результате атаки украинского беспилотника произошло возгорание административного здания. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания", — написал он в телеграм-канале.
После падения дрона здание загорелось. На месте происшествия работают экстренные службы, добавил Богомаз.
Напомним, что сегодня ночью была совершена атака беспилотников на Псковский аэропорт. Также в Минобороны сообщили о сбитых дронах над Брянской, Орловской, Калужской, Рязанской и Московской областью. Кроме того, силы ППДО отразили атаку дронов в районе Севастопольской бухты. В результате атак пострадавших в указанных регионах нет.
t.me / МЧС РФ (Архивное фото)