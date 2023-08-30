Силы ППДО успешно отразили атаку беспилотников в районе Севастопольской бухты

Силы противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) успешно отразили атаку украинских морских беспилотников в районе Севастопольской бухты. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Силы ППДО закончили работу в акватории. На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей нет. Продолжается контроль обстановки", — написал градоначальник в телеграм-канале.