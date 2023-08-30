Над Брянской областью сбиты два беспилотника самолётного типа

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолётного типа в небе над Брянским районом. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате инцидента никто не пострадал.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", — написал он в телеграм-канале.