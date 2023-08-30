Над Брянской областью сбиты два беспилотника самолётного типа
Богомаз: Над Брянской областью сбиты два беспилотника самолётного типа
Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолётного типа в небе над Брянским районом. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в результате инцидента никто не пострадал.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", — написал он в телеграм-канале.
Лайф сообщал, что за последние сутки граничащая с Украиной Брянская область неоднократно подвергалась беспилотным атакам с воздуха. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили три украинских дрона, которыми Киев попытался атаковать регион. После атаки одного из беспилотников загорелось административное здание. Позже стало известно, что ещё два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню, налёт пресечён российскими силами ПВО.
Getty Images / YlinPhoto