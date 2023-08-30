Ещё один украинский дрон уничтожили силы ПВО в Брянской области
Губернатор Богомаз: В Брянской области сбит ещё один БПЛА самолётного типа
Ещё один беспилотный летательный аппарат самолётного типа сбили силы ПВО в Брянской области. Об этом сообщил в телеграм-канале в среду, 30 августа, губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений, по его данным, нет.
"Силами ПВО Минобороны России была пресечена атака украинских террористов. На месте работают оперативные и экстренные службы", — проинформировал глава региона.
Отметим, что за последние сутки граничащая с Украиной Брянская область неоднократно подвергалась беспилотным атакам с воздуха. Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили три украинских дрона, которыми Киев попытался атаковать регион. После атаки одного из беспилотников загорелось административное здание. Позже стало известно, что ещё два украинских беспилотника пытались атаковать телебашню, атака пресечена российскими силами ПВО.
Vk / Минобороны России