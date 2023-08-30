Ещё один украинский дрон уничтожили силы ПВО в Брянской области

Ещё один беспилотный летательный аппарат самолётного типа сбили силы ПВО в Брянской области. Об этом сообщил в телеграм-канале в среду, 30 августа, губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений, по его данным, нет.