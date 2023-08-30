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30 августа, 19:07

Система ПВО сбила крылатую ракету в восточной части Крыма

Аксёнов: Система ПВО сбила крылатую ракету в восточной части Крыма

В восточной части Крыма силами противовоздушной обороны сбита крылатая ракета. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", — написал Аксёнов.

Российский истребитель сбил украинский дрон над Чёрным морем

Российский истребитель сбил украинский дрон над Чёрным морем

Киевские власти не оставляют попыток нанести удары по территории Крыма, но российские военные успешно их пресекают. Например, 25 августа 42 беспилотника были уничтожены в Крыму, ни один из них так и не достиг цели. А 28 августа ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья полуострова.

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VK / Минобороны России

Оксана Попова
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