Система ПВО сбила крылатую ракету в восточной части Крыма
Аксёнов: Система ПВО сбила крылатую ракету в восточной части Крыма
В восточной части Крыма силами противовоздушной обороны сбита крылатая ракета. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.
"Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", — написал Аксёнов.
Киевские власти не оставляют попыток нанести удары по территории Крыма, но российские военные успешно их пресекают. Например, 25 августа 42 беспилотника были уничтожены в Крыму, ни один из них так и не достиг цели. А 28 августа ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья полуострова.
VK / Минобороны России