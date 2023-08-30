Система ПВО сбила крылатую ракету в восточной части Крыма

В восточной части Крыма силами противовоздушной обороны сбита крылатая ракета. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"Силами ПВО в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", — написал Аксёнов.