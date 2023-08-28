ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья Крыма
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету у побережья Крыма. Попытка атаки была зафиксирована около 11:30 сегодня, 28 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым", — говорится в сообщении ведомства.
А ранее сегодня в Крыму средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника. Атаки пресекли около 10:30 мск на севере и на западе полуострова.
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ТАСС / Сергей Мальгавко