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28 августа, 09:04

ПВО уничтожила украинскую крылатую ракету у побережья Крыма

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету у побережья Крыма. Попытка атаки была зафиксирована около 11:30 сегодня, 28 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинская крылатая ракета уничтожена в воздухе над акваторией Чёрного моря у побережья Республики Крым", — говорится в сообщении ведомства.

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А ранее сегодня в Крыму средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника. Атаки пресекли около 10:30 мск на севере и на западе полуострова.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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