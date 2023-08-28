Два украинских дрона попытались атаковать объекты в Крыму, ПВО сбила их
Минобороны: В Крыму средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа
В Крыму средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника. Об этом сообщает Министерство обороны России.
"Сегодня в районе 10:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что дроны были сбиты дежурными средствами ПВО в Крыму. По словам главы региона Сергея Аксёнова, это произошло на севере и на западе полуострова.
Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника в районе Люберец. Лайф также публиковал момент уничтожения дрона.
ТАСС / Александр Полегенько