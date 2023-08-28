Два украинских дрона попытались атаковать объекты в Крыму, ПВО сбила их

В Крыму средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника. Об этом сообщает Министерство обороны России.

"Сегодня в районе 10:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.