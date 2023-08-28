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28 августа, 08:17

Два украинских дрона попытались атаковать объекты в Крыму, ПВО сбила их

Минобороны: В Крыму средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА самолётного типа

В Крыму средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника. Об этом сообщает Министерство обороны России.

"Сегодня в районе 10:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что дроны были сбиты дежурными средствами ПВО в Крыму. По словам главы региона Сергея Аксёнова, это произошло на севере и на западе полуострова.

Лайф публикует фото с места уничтожения БПЛА в районе подмосковных Люберец

Лайф публикует фото с места уничтожения БПЛА в районе подмосковных Люберец

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника в районе Люберец. Лайф также публиковал момент уничтожения дрона.

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ТАСС / Александр Полегенько

Никита Никонов
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