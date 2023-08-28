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28 августа, 06:32

Лайф публикует фото с места уничтожения БПЛА в районе подмосковных Люберец

SHOT показал фото с места уничтожения БПЛА в районе подмосковных Люберец

<p>Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/56202" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Обложка © t.me / SHOT

Появились фото и видео с места уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Видео © t.me / SHOT

По его информации, обломки дрона упали в СНТ. В одном доме выбило стёкла и повредило забор. Серьёзных разрушений нет. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время экстренные службы устраняют последствия падения обломков уничтоженного БПЛА.

  • Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Фото © t.me / SHOT
    Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Фото © t.me / SHOT
  • Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Фото © t.me / SHOT
    Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Фото © t.me / SHOT
  • Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Фото © t.me / SHOT
    Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Фото © t.me / SHOT
  • Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Фото © t.me / SHOT
    Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Фото © t.me / SHOT
  • Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Фото © t.me / SHOT
    Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Фото © t.me / SHOT

Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Фото © t.me / SHOT

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Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника в районе Люберец. Лайф также публиковал момент уничтожения дрона.

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Иван Косицын
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