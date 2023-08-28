Лайф публикует фото с места уничтожения БПЛА в районе подмосковных Люберец

По его информации, обломки дрона упали в СНТ. В одном доме выбило стёкла и повредило забор. Серьёзных разрушений нет. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время экстренные службы устраняют последствия падения обломков уничтоженного БПЛА.