Лайф публикует фото с места уничтожения БПЛА в районе подмосковных Люберец
SHOT показал фото с места уничтожения БПЛА в районе подмосковных Люберец
Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Обложка © t.me / SHOT
Появились фото и видео с места уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Последствия уничтожения беспилотника в районе подмосковных Люберец. Видео © t.me / SHOT
По его информации, обломки дрона упали в СНТ. В одном доме выбило стёкла и повредило забор. Серьёзных разрушений нет. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время экстренные службы устраняют последствия падения обломков уничтоженного БПЛА.
Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника в районе Люберец. Лайф также публиковал момент уничтожения дрона.