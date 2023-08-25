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25 августа, 02:27

Минобороны отчиталось об отражении массовой атаки БПЛА над Крымом

Минобороны: При попытке атаки на РФ над территорией Крыма подавлены 42 дрона ВСУ

Киев попытался атаковать территорию России с применением 42 беспилотников, но ни один из них так и не достиг цели: все они были обнаружены и уничтожены над территорией Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Республики Крым девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята с применением беспилотников самолётного типа.

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Над Калужской областью средствами ПВО сбита украинская ракета С-200

Лайф сообщал, что сегодня ночью в районе мыса Херсонес было уничтожено несколько беспилотников. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, повреждений зафиксировано не было.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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