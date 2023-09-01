Регион

Уведомления отключены

1 сентября, 05:43

Момент пролёта и уничтожения украинского дрона в Подмосковье попал на видео

SHOT опубликовал момент пролёта и уничтожения украинского дрона в Подмосковье

Появилось видео с пролётом и уничтожением украинского беспилотника, который засекли сегодня утром в Подмосковье. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOТ.

Момент пролёта и уничтожения украинского БПЛА в Подмосковье. Видео © t.me / SHOT

Дрон заметили в районе деревни Морозово Раменского района примерно в 6:47. Вскоре он был уничтожен силами ПВО, характерный звук записала камера наблюдения во дворе местных жителей.

По предварительным данным, долетевший до Подмосковья беспилотник — это дрон-камикадзе "Бобёр", способный преодолевать до 1000 километров при скорости от 120 до 150 километров в час.

Украинский дрон самолётного типа уничтожен силами ПВО в Белгородской области

Украинский дрон самолётного типа уничтожен силами ПВО в Белгородской области

Об уничтожении украинского БПЛА сегодня утром сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших в результате циничной атаки в День знаний нет.

Обложка ©

t.me / SHOT

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров