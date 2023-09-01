Момент пролёта и уничтожения украинского дрона в Подмосковье попал на видео
SHOT опубликовал момент пролёта и уничтожения украинского дрона в Подмосковье
Появилось видео с пролётом и уничтожением украинского беспилотника, который засекли сегодня утром в Подмосковье. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOТ.
Момент пролёта и уничтожения украинского БПЛА в Подмосковье. Видео © t.me / SHOT
Дрон заметили в районе деревни Морозово Раменского района примерно в 6:47. Вскоре он был уничтожен силами ПВО, характерный звук записала камера наблюдения во дворе местных жителей.
По предварительным данным, долетевший до Подмосковья беспилотник — это дрон-камикадзе "Бобёр", способный преодолевать до 1000 километров при скорости от 120 до 150 километров в час.
Об уничтожении украинского БПЛА сегодня утром сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших в результате циничной атаки в День знаний нет.
t.me / SHOT