Украинский дрон самолётного типа уничтожен силами ПВО в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил о сбитом в Белгородской области БПЛА самолётного типа
Силы ПВО в Белгородской области сегодня утром уничтожили украинский беспилотник. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа", — говорится в сообщении.
Пока никакой информации о последствиях на земле нет, эти данные сейчас уточняются. Однако, по словам губернатора, предварительно, ни разрушений, ни пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее также сообщалось, что два украинских дрона пытались атаковать атомоград Курчатов в Курской области. В результате, как писал Лайф, были повреждены административное здание и жилой дом.
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