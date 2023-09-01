Украинский дрон самолётного типа уничтожен силами ПВО в Белгородской области

Силы ПВО в Белгородской области сегодня утром уничтожили украинский беспилотник. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа", — говорится в сообщении.

Пока никакой информации о последствиях на земле нет, эти данные сейчас уточняются. Однако, по словам губернатора, предварительно, ни разрушений, ни пострадавших в результате инцидента нет.