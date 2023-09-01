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1 сентября, 05:17

Украинский дрон самолётного типа уничтожен силами ПВО в Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил о сбитом в Белгородской области БПЛА самолётного типа

Силы ПВО в Белгородской области сегодня утром уничтожили украинский беспилотник. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа", — говорится в сообщении.

Пока никакой информации о последствиях на земле нет, эти данные сейчас уточняются. Однако, по словам губернатора, предварительно, ни разрушений, ни пострадавших в результате инцидента нет.

Над Брянском сбили три беспилотника. Среди них, предположительно, дрон-камикадзе UJ-22

Над Брянском сбили три беспилотника. Среди них, предположительно, дрон-камикадзе UJ-22

Ранее также сообщалось, что два украинских дрона пытались атаковать атомоград Курчатов в Курской области. В результате, как писал Лайф, были повреждены административное здание и жилой дом.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв
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