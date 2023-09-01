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1 сентября, 04:36

Два дрона атаковали город с АЭС в Курской области

Курский губернатор Старовойт: Два дрона атаковали атомоград Курчатов

Административное здание и жилой дом повреждены в атомограде Курчатов в Курской области после атаки двух украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом", — написал глава области в телеграм-канале, уточнив, что специалисты на месте происшествия оценивают размеры ущерба.

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В Курчатове расположена Курская АЭС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражённой атаке беспилотника, летевшего к столице. Силы ПВО пресекли атаку рядом с подмосковными Люберцами.

Обложка ©

t.me / Роман Старовойт

Артур Лапсаков
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