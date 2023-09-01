Два дрона атаковали город с АЭС в Курской области

Административное здание и жилой дом повреждены в атомограде Курчатов в Курской области после атаки двух украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Утром Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом", — написал глава области в телеграм-канале, уточнив, что специалисты на месте происшествия оценивают размеры ущерба.

В Курчатове расположена Курская АЭС.